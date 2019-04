Rock in Rio anuncia grandes encontros da música brasileira no palco Sunset; veja programação

O palco Sunset do Rock in Rio ganhou cara e conceito nesta segunda-feira (1º), dia em que suas atrações foram reveladas durante coletiva na Red Bull Station, no centro de São Paulo. Neste ano, o palco terá grandes encontros dos maiores expoentes da música brasileira, seja no rock, no rap, no pop ou na MPB – tem espaço até para o funk!

Um dos maiores destaques é o show de Karol Conka, que convida Linn da Quebrada e Gloria Groove no dia 27 de setembro, dia de abertura do festival. Mais tarde, Mano Brown receberá um convidado especial – ainda não revelado – em um show baseado no projeto solo do álbum Boogie Naipe.

Já no dia 28 de setembro, o rock domina com os Titãs, que recebem Ana Cañas, Edi Rock (Racionais MCs) e Érika Martins (Autoramas). Mais cedo, o ex-Titãs Paulo Miklos participa do show do Ego Kill Talent, expoente do rock nacional. Os cariocas do Detonautas retornam ao Sunset dividindo o palco com a banda Pavilhão 9. Whitesnake fecha o dia.

O primeiro fim de semana do Rock in Rio termina com a presença de grandes divas: Alcione, que participará do show de IZA, e Elza Soares, que faz a primeira apresentação de sua nova turnê – ainda em desenvolvimento – com a presença de As Bahias e a Cozinha Mineira, Kell Smith e Jéssica Ellen.

Rincon Sapiência divide palco com grande orquestra e nomes do rap nacional e internacional / Andreh Santos/Divulgação

No dia 3 de outubro, quinta-feira que abre a segunda semana do festival, Rael, Agir, Baco Exu do Blues e Rincon Sapiência se unem no "Hip Hop Experience", que contará com uma orquestra com mais de quarenta músicos. O dia seguinte tem como destaque as já anunciadas Slayer e Anthrax, além de Nervosa, trio brasileiro de thrash metal formado por mulheres.

O funk ganha seu espaço no dia 5 de outubro, também acompanhado de orquestra, com Ludmilla, Fernanda Abreu, Buchecha e MC Sapão. Para encerrar, no dia 6 de outubro, Lulu Santos e Silva dividem o palco e os paulistas do O Terno tocam com os portugueses do Capitão Fausto.

Sunset caprichado

Além do line-up recheado, um dos grandes objetivos do curador do Sunset, Zé Ricardo, é valorizar o espaço trazendo uma experiência cada vez mais próxima ao do palco Mundo, grande estrela do festival. Com expectativa de público de 60 mil pessoas durante os shows, que começam às 15h30 – portões abrem às 14h – o palco Sunset ganha em largura, sendo apenas sete metros menor do que o principal.

"O Sunset tem três pilares: provocar, atualizar e revelar. Neste ano fizemos um Sunset muito plural e colorido, em um palco democrático onde as pessoas vão para serem surpreendidas", disse Zé Ricardo.

Muito além do palco, algumas das atrações do Sunset vão se encontrar em estúdio para gravar uma música inédita ou versão especial para o festival. Até o momento foram confirmadas duas colaborações, uma delas entre Karol Conka, Gloria Groove e Linn da Quebrada e a outra entre Emicida e o duo franco-cubano Ibeyi.

Confira o line-up completo do palco Sunset no Rock in Rio 2019:

27 de setembro (sexta-feira)

SEAL CONVIDA XENIA

MANO BROWN & GUEST

KAROL CONKA CONVIDA LINN DA QUEBRADA & GLORIA GROOVE

LELLÊ & BLAYA

WHITESNAKE

TITÃS CONVIDA ANA CAÑAS, EDI ROCK & ÉRIKA MARTINS

DETONAUTAS & PAVILHÃO 9

EGO KILL TALENT & PAULO MIKLOS

JESSIE J

IZA & ALCIONE

ELZA SOARES CONVIDA AS BAHIAS E A COZINHA MINEIRA, KELL SMITH E JÉSSICA ELLEN

PLUTÃO JÁ FOI PLANETA & MAHMUNDI

"HIP HOP HURRICANE" COM RAEL, AGIR, BACO EXU DO BLUES E RINCON SAPIÊNCIA

EMICIDA & IBEYI

PARÁ POP

FRANCISCO EL HOMBRE & MONSIEUR PERINÉ

SLAYER

ANTHRAX

TORTURE SQUAD & CLAUSTROFOBIA CONVIDAM CHUCK BILLY (TESTAMENT)

NERVOSA + CONVIDADO

CHARLIE PUTH

ANAVITÓRIA & SAULO

KANE BROWN & GIULIA BE

FUNK ORQUESTRA COM LUDMILLA, FERNANDA ABREU, BUCHECHA E MC SAPÃO

KING CRIMSON

LULU SANTOS & SILVA

MELIM & CAROLINA DESLANDES

O TERNO & CAPITÃO FAUSTO

O Rock in Rio está chegando!

O Rock in Rio 2019 acontece entre os dias 27 e 29 de setembro e 3 e 6 de outubro. Entre as atrações confirmadas no palco Mundo estão Drake, Foo Fighters, Bon Jovi, Red Hot Chili Peppers, Iron Maiden, P!nk, Muse e Imagine Dragons – veja lista completa clicando aqui.

A venda geral de ingressos começa no dia 11 de abril, às 19h. Clientes do Rock in Rio Club e do banco Itaú podem acessar a pré-venda com até 15% de desconto até 10 de abril. Um dia do festival sai por R$ 525 na inteira, ou R$ 262,50 na meia entrada. Acesse o site oficial de vendas para mais detalhes.