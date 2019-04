Rapper Nipsey Hussle é morto a tiros diante de sua loja em Los Angeles

Indicado ao Grammy, o rapper Nipsey Hussle foi morto a tiros diante de sua loja de roupas no sul da cidade norte-americana de Los Angeles no domingo, disseram reportagens da mídia.

Duas outras pessoas foram feridas pelos disparos diante da Marathon Clothing, noticiou o Los Angeles Times, citando fontes das forças de segurança.

Segundo o jornal, Hussle, de 33 anos, foi baleado diversas vezes e levado às pressas a um hospital, onde foi declarado morto.

Sua morte desencadeou ondas de choque no mundo do entretenimento dos Estados Unidos, e celebridades publicaram lembranças do músico nas redes sociais.

“Isso não faz nenhum sentido!”, escreveu a cantora Rihanna no Twitter. “Meu espírito está abalado com isso!”

O artista e produtor Pharrell Williams tuitou dizendo que Hussle era uma força “positiva” que “inspirava milhões”.

O músico Drake disse que ele e Hussle cogitavam gravar uma canção no final do ano. “Você estava na melhor fase e eu estava muito feliz assistindo de longe”, escreveu Drake em uma mensagem no Instagram.

O Departamento de Polícia de Los Angeles disse em um comunicado que disparos foram relatados perto das 3h20 na área da Avenida Slauson e do Bulevar Crenshaw e que três vítimas foram transportadas a um hospital, onde uma delas foi declarada morta.

Um despachante do Departamento de Polícia não quis confirmar a identidade das vítimas, e um porta-voz não respondeu a perguntas.

Hussle, cujo nome verdadeiro era Ermias Asghedom, cresceu no sul de Los Angeles e falava com frequência de sua adolescência em uma gangue de rua. Desde então ele havia se tornado um organizador comunitário, de acordo com reportagens.

Seu disco de estreia, “Victory Lap”, foi indicado ao Grammy de Melhor Álbum de Rap neste ano.