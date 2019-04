O Aprendiz: Veja como será o terceiro episódio, exibido nesta segunda

A Band exibe nesta segunda-feira, 25, o terceiro episódio de O Aprendiz sob o comando de Roberto Justus. As equipes Share e Hashtag terão que criar, gravar e exibir um vídeo em um prédio no centro de São Paulo, no formato de mapping.

O vídeo deve explicar para crianças e adolescentes os perigos de um problema muito atual e que foi diagnosticado recentemente: o déficit de natureza. Isto é, a falta de contato com ambientes ao ar livre durante a infância.