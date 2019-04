Morre atriz e modelo Tania Mallet, bond girl em '007 contra Goldfinger'

O Twitter oficial dos filmes da franquia 007 anunciou na noite deste domingo (31) a morte da atriz Tania Mallet. Ela foi a bond girl no filme "007 contra Goldfinger", de 1964.

Mallet contracenou com o James Bond de Sean Connery e este foi seu único papel de destaque. Ela era modelo e foi convidada para participar do longa. Contudo, após a finalização do filme, ela voltou a trabalhar como modelo.

Tania Mallet tinha 77 anos. A causa da morte não foi revelada.

We are very sorry to hear that Tania Mallet who played Tilly Masterson in GOLDFINGER has passed away. Our thoughts are with her family and friends at this sad time. pic.twitter.com/gMkqqheGJ7

