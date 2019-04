Mick Jagger fará cirurgia cardíaca, diz site

O vocalista da banda The Rolling Stones, Mick Jagger, de 75 anos, será submetido a uma cirurgia para substituição de uma válvula cardíaca nesta semana em Nova York, nos Estados Unidos, informou o site "Drudge Report", nesta segunda-feira (1).

De acordo com uma fonte não identificada, a expectativa é de que o cantor se recupere completamente e retorne aos palcos entre os meses de junho e setembro. A cirurgia, que será realizada em Jagger, tem uma taxa de 95% de chances de ser um sucesso, segundo o "Drudge Report".

No último dia 30 de março, a famosa banda cancelou 17 shows nos Estados Unidos e no Canadá da turnê "No Filter" devido às condições de saúde do artista. Em nota, foi informado que Jagger está em "tratamento médico" e, portanto, "não poderá sair em turnê neste momento". Em sua conta no Twitter, Jagger lamentou o cancelamento. "Odeio decepcionar desta maneira. Estou devastado por ter que adiar a turnê, mas trabalharei duro para voltar ao palco o mais cedo possível. Mais uma vez, enormes desculpas para todo mundo", escreveu.

Segundo os Rolling Stones todos os ingressos que já haviam sido adquiridos pelos fãs da banda valerão para um novo calendário de apresentações.