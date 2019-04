MasterChef Brasil: Achei que era o fim do sonho, diz Fernando, que conseguiu avental na repescagem

O arquiteto Fernando Consoni achou que seu sonho de entrar para o MasterChef Brasil tinha chegado ao fim. Eliminado durante o embate de steak and frites, ele não sabia que teria mais uma chance de conquistar o tão almejado avental do talent show culinário.

"Achei que era o fim de um sonho de entrar no MasterChef por causa de um erro. Na verdade, eu não considero como um erro. Como o próprio [Henrique] Fogaça falou, foi falta de experiência. Eu inverti um processo na execução do molho e ele acabou se separando", relembrou em entrevista ao Portal da Band.

"Quando eu entreguei, eu tinha uma leve esperança de que pudesse ganhar o avental, porque a carne estava perfeita e batata de certa forma deu certo. Eu tinha esperança de que eles considerassem a técnica e que o sabor estivesse bom", completou.

Questionado se havia se complicado a receita demais, o paulista disse que não é de arriscar pouco. "Eu não sou uma pessoa morna. Sabia que seria arriscado fazer a carne para o Fogaça, a batata para a Paola [Carosella] e o molho bernaise para o [Erick] Jacquin. Os três são muito especialistas, mas só se tem uma chance de se causar uma boa primeira impressão", afirmou.

"E eu acho que, mesmo não tendo conseguido o avental, eu causei uma boa primeira impressão. Tanto é que fui chamado para a repescagem", completou o arquiteto. Fernando conta que ficou mais contente ainda quando viu quais seriam os ingredientes que teria que trabalhar: ovo, couve e farinha para farofa.

"Quando começaram a revelar os ingredientes, eu já fui tentando compor alguma coisa na minha cabeça, mas a opção era fazer um negócio bem simples. Fazer uma comida do interior, bem de roça, bem o que era a minha infância. O que meu avô levava para o sítio para almoçar. Só faltou um arroz branco ali que seria perfeito para ele", contou.

A receita de ovo frito e couve refogada com farofa de bacon foi suficiente para conquistar o avental. "Comida brasileira, não tem como muito você sofisticar. Pensar muito fora da casinha nessa hora pode ser muito bom, mas pode ser muito ruim também. Eu fui na emoção também, de fazer uma comida emotiva para mim", revelou.

"Quando eu ganhei o avental, passou um filme na minha cabeça. Desde quando os meus amigos me incentivaram a me inscrever em 2017 e eu não quis, porque eu achei que não era o momento ainda. Então, passou uma história inteira. Veio muito na minha cabeça os meus avós também, porque foi com a minha avó que eu aprendi a cozinhar. Então, foi uma carga de emoção muito grande", completou.

Durante a repescagem, Fernando tinha grande parte da torcida do mezanino. "Ah, não sei o porquê da torcida. Não foi com o rostinho bonito, né?", disse aos risos. "Eu falo pra caramba, eu falo com todo mundo, a produção não me aguenta mais. Sou muito comunicativo. Não sei responder o que eu fiz para conquistar a torcida", finalizou p arquiteto que agora promete voltar para casa apenas com o troféu em mãos.