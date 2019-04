MasterChef: Eu me sinto um eterno jovem, diz Fogaça ao completar 45 anos

O chef de cozinha Henrique Fogaça completou nesta segunda-feira, 1º, 45 anos de idade. Para celebrar a data, a produção do MasterChef Brasil surpreendeu o jurado brasileiro com uma festinha surpresa nos bastidores do talent show culinário.

Após os parabéns, Fogaça distribuiu pedaços de bolo para os colegas de elenco Paola Carosella, Erick Jacquin, Ana Paula Padrão; para a diretora Marisa Mestiço; e para o diretor artístico Patrício Diaz. Em entrevista ao Portal da Band, o chef de cozinha fez um balanço sobre a data e suas conquistas.

LEIA TAMBÉM:

MasterChef Brasil 2019: conheça os 19 participantes

MasterChef Brasil: Achei que era o fim do sonho, diz Fernando, que conseguiu avental na repescagem

"Quando eu era mais jovem, eu falava: 'Quem tem 40 anos é velho'. Eram outros também, mas hoje eu vejo diferente. Tenho 45 anos e estou cada vez mais disposto. Eu me sinto um eterno jovem, porque o que manda é a cabeça. Se a gente deixa a cabeça envelhecer, vai refletir no corpo, nas atitudes, no dia a dia, no seu trabalho", afirmou.

"Eu mantenho muito a minha cabeça de criança. Brinco com meu filho com a mesma intensidade de uma criança, com a minha filhinha, com a Olívia também. Ando de skate, de bicicleta. Tenho brincadeiras de adolescente. Isso é o que me deixa fortalecido e jovem. Hoje eu faço tudo que eu sempre gostei de fazer na minha adolescência", completou.

Considerado um dos homens mais influentes do Brasil, Fogaça garante que seu sucesso advém da sua verdade. "Eu não faço nada forçado. Às vezes tem gente que fala que eu faço tipão no programa, mas eu não faço. Eu sou desse jeito. Se a gente for lá fora na rua conversar, o papo vai ser o mesmo", garantiu.

"E eu não sou uma pessoa comum. Eu não sou só cozinheiro. Eu amo rock; eu tenho tatuagens; tenho um estilo de vida na forma de contestar, de pensar, por causa do rock; eu gosto de luta, que é um esporte que me deu disciplina e muita determinação", enumerou o chef de cozinha.

"A minha vida além de ser cozinheiro. Tem todo esse estilo de vida que acaba atingindo um monte de gente: o pessoal do rock, nego de tatuagem, criançada, o pessoal da luta, o pessoal do skate, o pessoal da música. Então, eu acabo falando com um número muito grande de pessoas, mostrando como eu sou na televisão", explicou.

Em clima de comemoração, Fogaça ainda relembrou quando sua história deu uma reviravolta. "Eu mudei a minha vida completamente quando eu comecei a cozinhar. O dia que eu fiz o meu primeiro bife empanado, pedindo a receita para a minha avó, mais ou menos 17 anos atrás. Esse dia foi um marco, sem eu saber. Foi um divisor de águas na minha vida", finalizou.