MasterChef Brasil: Crushes fazem sucesso no Twitter

Para tudo! O MasterChef já tem seus 19 participantes definidos!

E, como de costume, os internautas comentaram tudo que rolou no programa neste domingo, 31, pelo Twitter e a hashtag #MasterChefBR ficou no topo dos Trending Topics Brasil.

Leia mais:

MasterChef Brasil 2019: conheça os 19 participantes

MasterChef: com os últimos 9 participantes selecionados, o jogo começa

Mas não é só de belos – e gostosos – pratos que vive o MasterChef. Os fãs do programa não puderam deixar de notar e comentar na rede social que, além de boas receitas, alguns competidores tinham beleza e carisma para dar e vender.

O médico Eduardo M., que também é cantor sertanejo, causou palpitações nos corações dos fãs ao mostrar seus muitos talentos e entrar na cozinha mais famosa do Brasil.

Gente imagina casar com esse homem Vc fica doente aí ele faz uma comidinha, receita uns medicamentos e ainda canta um sertanejo enquanto vc come. Ele é literalmente um sonho #MasterchefBR pic.twitter.com/z5l1fadnjP

O cara é médico, cantor sertanejo, parece que cozinha bem e ainda cai no choro com as zuações do Fogaça.

Temos um crush né?#MasterChefBr pic.twitter.com/IwAlR67mWy

— Jaque (@_jaq__) March 31, 2019