Estreia no Lollapalooza, BRVNKS fala sobre amadurecimento e o novo single 'Fred' — leia entrevista

essa sem sombra de dúvidas é a música mais importante que eu fiz até hoje. é sobre o fred. eu conheci o fred e lembro de termos virado melhores amigos instantaneamente pelo tanto que ele me fazia cagar nas calças de tanto rir. ele também foi uma das melhores pessoas que eu tive o prazer de conhecer na minha vida. em 2016 o fred teve leptospirose e foi pra UTI. eu tentava visitar ele mas nunca tinha permissão, ficava falando com ele pelo facebook. ele me disse que descobriu que tinha sopro no coração e que logo que terminasse o tratamento ele teria que fazer a cirurgia. lembro que deu tudo certo, eu lembro que tava todo mundo aliviado. eu dei print na ultima mensagem que ele me mandou: “te amo neném, to com saudade”. ele disse que queria que eu levasse doce pra ele, ele tava semanas antes na minha casa deitado na minha cama ouvindo solo do frank ocean. ele disse que não tava pronto pra ir. eaí ele foi, do nada. do dia pra noite, não existia mais fred. foi o pior momento da minha vida, foi a pior dor que eu já senti, foi inacreditável, foi inaceitável, e até hoje eu não aprendi a lidar com a falta que faz. ele amava a banda e eu fui a última música que ele ouviu antes de ir. ele disse que isso era a única coisa que tava deixando ele feliz. tenho certeza que ele ia amar ter uma música pra ele aonde quer que ele esteja e é por isso que eu fiz essa. eu vou sempre te amar com todo meu coração amigo. eu e todas as pessoas que tiveram o prazer de conviver com o moleque extraordinário que você foi. you’re all around us. espero que vocês gostem, e o link ta na bio pra ouvir. ❤️