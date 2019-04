Lollapalooza 2019: confira o provável setlist do show de Troye Sivan

O Lollapalooza Brasil está chegando! A partir da próxima sexta-feira (5), bandas de várias partes do mundo se reúnem no Autódromo de Interlagos, zona sul da cidade de São Paulo, trazendo vários ritmos para o público presente.

Um dos presentes é o cantor Troye Sivan, nascido na África do Sul e naturalizado australiano. Ele é mais conhecido por seus papéis no cinema: interpretou a versão jovem do Wolverine em "X-Men: Origens – Wolverine" (2009) e Gary em "Boy Erased – Uma Verdade Anulada" (2018), que conta a história de um grupo de jovens em terapia de reorientação sexual.

Troye Sivan começou a se dedicar à música a partir de 2014. No ano seguinte, lançou "Blue Neighbourhood". No Lollapalooza Brasil, o artista vem divulgar seu álbum mais recente, "Bloom".

Confira o provável setlist:

Seventeen

Bloom

Plum

Heaven

Fools

Lucky Strike

Wild

i'm so tired… (cover de Lauv & Troye Sivan)

Postcard

The Good Side

What a Heavenly Way to Die

Bite

1999 (cover de Charli XCX & Troye Sivan)

Dance to This

Animal

Bis: Youth My My My!



Dessas apostas, apenas "Postcard", "The Good Side" e "What a Heavenly Way to Die" não estiveram no show de Sivan no Lollapalooza Chile 2019.