Lollapalooza 2019: confira o provável setlist do show do Portugal. The Man

Embora não seja exatamente uma novidade no Lollapalooza Brasil, a banda Portugal. The Man ainda é pouco conhecida por aqui. De origem estadunidense, foi fundada em 2004, mas foi em 2010, com "In the Mountain in the Cloud" que eles começaram a ganhar projeção.

No ano passado, veio o primeiro Grammy, por "Feel It Still", faixa do álbum "Woodstock".

Confira o provável setlist:

For Whom the Bell Tolls (cover de Metallica)

Another Brick in the Wall Part 2 (cover de Pink Floyd)

Purple Yellow Red and Blue

Number One

Live in the Moment

Creep in a T-Shirt

Atomic Man

Modern Jesus

Feel It Still

All Your Light (Times Like These)

Noise Pollution

Hip Hop Kids

So American

Holy Roller (Hallelujah)

Bis: Sleep Forever



Das músicas listadas, "Noise Pollution", "Hip Hop Kid", "So American" e "Sleep Forever" ficaram de fora do setlist do Lollapalooza Chile 2019, que aconteceu no último fim de semana. Sem essas adições, é esperado o mesmo setlist que a banda apresentou na edição brasileira no ano passado.