Jim Carrey publica charge anti-fascista sobre Mussolini; neta do ditador responde: 'desgraçado'

O ator Jim Carrey publicou uma ilustração criticando o fascismo retratando a morte do ditador italiano Benito Mussolini, ocorrida em 1945, e causou a revolta de sua neta, Alessandra Mussolini, que também é política e atualmente é membro do Parlamento Europeu.

Na ilustração, é possível ver os cadáveres dos dois representados pendurados pelos pés. "Se você está se perguntando aonde se chega com o fascismo, apenas pergunte a Benito Mussolini e sua amante, Claretta", escreveu o ator em seu Twitter.

If you’re wondering what fascism leads to, just ask Benito Mussolini and his mistress Claretta. pic.twitter.com/uc2wZl0YBu

