Harry Potter e praia: Homem une as duas paixões da namorada para fazer pedido de casamento

Muitos casais se inspiram nas paixões do outro para que seus pedidos de casamento tenham um significado ainda mais importante. Com esta mesma ideia, Ben Griffiths deixou a criatividade ganhar asas e decidiu unir duas coisas completamente diferentes para receber um sim da sua namorada Nia, com quem já se relacionava há três anos.

“Eu quis pedir a Nia em casamento por um longo tempo, então eu estava pensando muito sobre a forma certa para fazer isso. (…) Ela ama a praia e eu tinha ouvido falar sobre o trabalho de um artista de areia”, disse revelou ao Cosmopolitan UK.

Reprodução / Cosmopolitan UK

Após ver o trabalho de Mark Treanor, Ben soube o que fazer: pediu que ele esculpisse uma imagem inspirada em Hogwarts na areia com a frase “Você quer se casar comigo, Nia?”.

A jovem que é fã dos livros desde a infância foi surpreendida na praia de Tenby, na Inglaterra, durante as férias com a família. Para fazer o pedido Bem fingiu que não estava se sentindo bem e pediu para que os dois fossem tomar um ar juntos na orla onde a surpresa os esperava.

Reprodução / Cosmo

A resposta de Nia foi sim e o trabalho chamou a atenção de outras pessoas também!