Grupo BTS compartilha fotos conceituais do álbum ‘Map of the Soul: Persona’

O grupo sul-coreano BTS compartilhou neste domingo (31) as primeiras fotos conceituais do novo álbum ‘Map of the Soul: Persona’.

As imagens foram divulgadas no Twitter. O novo trabalho será lançado ainda neste mês pela boy band de k-pop. A data prevista é 12 de abril.

Os jovens integrantes Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V e Jungkook aparecem em uma grande sequência de imagens.

As fotos são espetaculares e, sem dúvida, gerou grande euforia nos fãs: “Lindos”, “sou apaixonada por eles” e “amo vocês” foram alguns dos comentários.

