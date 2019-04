Google Maps adiciona jogo Snake em comemoração ao Dia da Mentira

Em comemoração ao Dia da Mentira, o Google Maps lançou uma aba para os internautas jogarem Snake. A novidade pode ser encontrada no menu do app, em "Jogar Serpente". Também é possível jogar em desktop: basta acessar a home do Google.

Ao abrir, são disponibilizadas 6 opções de mapa: Cairo, Londres, São Francisco, São Paulo, Sydney e Tóquio. Também é possível jogar com o mapa-múndi geral.

Ao escolher uma cidade, a cobrinha – que vem no formato de metrô – vai recolhendo passageiros e pode se deparar com alguns pontos turísticos dessas cidades e comidas típicas do país.

Também dá para jogar diretamente neste site.