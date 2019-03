MasterChef: com os últimos 9 participantes selecionados, o jogo começa

A cozinha do Masterchef selecionou no programa deste domingo os último nove participantes que participarão do programa, qu nesta temporada será nas noites de domingo.

Em uma série de provas realizadas em grupos de 4, os candidatos ao avental que serve de passaporte ao programa cozinharam pratos variados, alguns mais simples, como fritar um ovo, outros mais complexos, como carré de cordeiro, para avaliação dos jurados.

Conheça os 19 participantes do Masterchef Brasil 2019: