Hércules pode ser o primeiro herói LGBTQ da Marvel em 'Os Eternos'

Vários rumores tem sido levantados nos últimos meses sobre o primeiro personagem abertamente LGBTQ do universo Marvel, principalmente depois da confirmação de Kevin Feige, o presidente do estúdio, de que isso iria acontecer. Os boatos mais recentes indicam que isso já pode acontecer no filme "Os Eternos", que provavelmente será um dos pilares da empresa após "Vingadores: Ultimato"

De acordo com o The Hashtag Show, a filiada da Disney estaria procurando, inclusive, um ator que seja homossexual para o papel. Apesar de nenhuma confirmação oficial, o site MCU Cosmic afirma que o personagem em questão é o deus grego Hércules.

Leia mais:

Com personagens de ‘Invocação do Mal’, ‘Annabelle 3’ ganha trailer aterrorizante

Destaque goiano do Lollapalooza, Carne Doce busca a quebra de expectativas; leia entrevista completa

O herói foi reformulado nos quadrinhos da Marvel da mesma maneira que Thor. Ele também já foi retratado como LGBTQ nos gibis.

Além dessa possibilidade para o filme da nova equipe, nesta semana foram confirmadas negociações do estúdio com Angelina Jolie para integrar o elenco.

Provavelmente detalhes mais concretos vão surgir após "Vingadores: Ultimato", que chega aos cinemas no dia 25 de abril.