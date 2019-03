Com personagens de 'Invocação do Mal', 'Annabelle 3' ganha trailer aterrorizante

Este ano um dos brinquedos mais aterrorizantes do cinema volta às telonas. "Annabelle 3: De Volta para Casa" teve o primeiro trailer divulgado pela Warner no último sábado (30).

No vídeo, podemos ver os personagens clássicos de "Invocação do Mal", os demonologistas Ed (Patrick Wilson) e Lorraine Warren (Vera Farmiga). O filme deu origem ao universo de terror, que é composto até agora por essas duas vertentes e "A Freira".

Leia mais:

Destaque goiano do Lollapalooza, Carne Doce busca a quebra de expectativas; leia entrevista completa

George Clooney defende boicote a hotéis de Brunei devido a nova pena de morte para gays

O foco do terceiro longa-metragem da boneca demoníaca é a filha do casal que estuda o mundo sobrenatural e as amigas dela. Portanto, a trama deve seguir na linha da sequência de 2017, também protagonizada por crianças.

"Annabelle 3: De Volta para Casa" é dirigido por Gary Dauberman e chega aos cinemas em junho deste ano.

Veja o trailer: