Masterchef: Achei que o Jacquin estava me eliminando, revela Weverton

O mineiro Weverton Barreto não estava preparado para o espírito brincalhão de Erick Jacquin. Depois de bater quatro claras em neve, o participante revelou que ficou bastante apreensivo quando o jurado francês enfiou o fouet em seu nariz.

"Eu estava preparado para o que pudesse vir, então acho que eu consegui entregar as claras em neve por conta da tranquilidade. Mas achei que o Jacquin estava me eliminando naquele momento, então eu fiquei assustado. Só que eu tinha certeza que eu tinha clara em neve ali, então eu esperei para saber o resultado", contou em entrevista ao Portal da Band.

"Eu gosto muito de confeitaria e já pratiquei bastantes sobremesas, mas são receitas inventadas minhas. Aí eu uso alguma base de referência. E já fiz alguma coisa de confeitaria mais técnica, mas com medida. Gosto bastante de fazer coisas doces, porque é o final de tudo. Você tem que terminar o serviço com alguma coisa para [o cliente] dizer: 'Gostei de tudo que eu vi aqui"", continuou.

"Não tenho dúvidas que vão me jogar para o doce nas provas em equipe, mas eu vim aqui também pelo salgado. E também pratico muito o salgado, até mais que confeitaria – às vezes a gente deixa para depois", completou.

Questionado sobre o tamanho de sua torta, que foi criticado pelos jurados, Weverton disse que acabou se atrapalhando na cozinha. "Eu gostaria de fazer uma torta maior, mas eu não encontrei uma forma coerente com o que eu planejava. Então, pensei em fazer uma torta que fosse do tamanho de um prato de sobremesa, com quantidades suficientes para uma pessoa comer", explicou.

"Então, a minha torta, apesar de ser pequena, ficou na proporção de uma fatia. Coloquei uma decoração com creme que eu tinha feito para rechear a torta do lado, para que ficasse com aquele gosto de queiro mais. E o manjericão foi aquele toque MasterChef que a gente fala. Eu quis dar esse toque na minha torta", disse ainda.

Weverton ainda disse que ficou bastante emocionado com os elogios dos jurados à sua sobremesa. "Eu respirei e segurei a emoção para não chorar antes da hora. Quando a Paola [Carosella] me entregou o avental, foi sensacional. Eu me senti muito feliz, porque ela disse que a massa da torta estava perfeita. Eu não acreditei", contou.

"Como eu disse para a Ana Paula Padrão, eu construí um caminho para chegar até o programa, assistindo a todos episódios. Eu sou fã do MasterChef Brasil e conheço, mais ou menos, os gostos dos chefs, o que eles costumam pedir, os pontos, tudo. Então, vou utilizar as avaliações deles como estratégia. E tentar ter, de alguma forma, um bom relacionamento com os outros participantes, porque também tem provas que são em equipe", finalizou.