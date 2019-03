Anitta diz que não tem nada a ver com a biografia feita por Leo Dias

Pelo Instagram, a cantora Anitta se manifestou pela primeira vez sobre a biografia dela escrita pelo jornalista Leo Dias, cujo título é “Furacão Anitta”, lançada oficialmente neste sábado.

“Sobre a Biografia do Leo, ela realmente não é autorizada, eu não faço parte dela. Eu não ganho nem um centavo com esse livro, eu nada tenho a ver com ele. O que acontece é que, desde sempre, minha postura como artista é respeitar o papel de cada um, o trabalho de cada um”, disse.