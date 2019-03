Última temporada de ‘Veep’ estreia este fim de semana

Depois de enfrentar um câncer de mama, Julia Louis-Dreyfus abraça novamente sua personagem Selina Meyer para a sétima e última temporada de “Veep”, que estreia domingo (31), às 23h40, no canal pago HBO.

Durante a jornada do seriado, a personagem foi de vice-presidente atrapalhada, que busca relevância em meio ao caráter decorativo do cargo, a presidente dos Estados Unidos, no controle de um barco que ela não sabia para onde iria, até se ver novamente como uma mera civil.

Os últimos episódios vão focar, no entanto, no retorno de Selina à política, com o nome dela ganhando força diante das primárias. Seu objetivo é desbancar o parlamentar Jonah Ryan (Timothy Simons).

Para isso, ela conta com fiéis escudeiros, como seu braço direito, Amy (Anna Chlumsky), que está grávida, e o assessor Gary (Tony Hale).

Todas as temporadas anteriores de “Veep” renderam seis prêmios Emmy a Julia, que se tornou, assim, a atriz mais consagrada pelo Oscar da TV americana.