Sandy e Junior anunciam show em Porto Alegre; capital gaúcha havia ficado fora de turnê comemorativa

A turnê comemorativa de 30 anos da dupla Sandy & Junior vai passar por mais uma cidade: Porto Alegre. Esquecida em um primeiro momento, a cidade se junta a outras 10 capitais que receberão os shows em agosto.

Em Porto Alegre, os irmãos se apresentam no dia 21 de setembro, na Arena do Grêmio, em Humaitá, zona norte da capital gaúcha. Os valores para o público do Rio Grande do Sul ainda não foram divulgados, mas as vendas deverão seguir o mesmo ritual: primeiramente a pré-venda para clientes Elo – nos dias 3 e 4 de abril – e, na sequência, para o público geral – no dia 5, a partir de 0h01 no site da Ingresso Rápido.

Também será possível adquirir em bilheterias físicas oficiais, a partir das 10h, tanto na pré-venda quanto na data para o público geral. Entre as 11 capitais selecionadas, apenas Belém e Fortaleza ainda contam com ingressos disponíveis.