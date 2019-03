Após contratação de chef desempregado, Rodrigo Bocardi e Catia Fonseca trocam elogios

View this post on Instagram

Acordei bem cedo, não estava conseguindo pegar no sono e liguei a Tv para assistir as principais notícias da manhã, e me deparei com o caso do @brunocoutinhochef no #Bdsp do @rodrigobocardi. O Bruno estava há mais de 1 dia na fila do mutirão de emprego no Vale do Anhangabaú e ainda pegou a senha de 001. Com isso, pedimos para o @waltergoodangels trazê-lo no @melhordatardeband. O Bruno veio e preparou um prato típico de Portugal chamado: Francesinha. @melchiorchef experimentou e viu nele o potencial de trabalhar em um de seus restaurantes, assim a corrente do bem se completa! @rodrigobocardi e @zeldamello iniciaram no #Bdsp e nós continuamos 💙 #FazerOBem #MelhorDaTarde #CatiaFonseca