Rock in Rio 2019 revela espaço de música eletrônica e line-up

O Rock in Rio, que acontece entre 27/9 e 6/10, no Parque Olímpico, no Rio, anunciou nesta quinta-feira (29) a criação do espaço New Dance Order, que promete fazer o público dançar com os ritmos mais pedidos nas baladas mundo afora, incluindo house, dance e EDM.

Leia mais:

Filme ‘Perfume de Mulher’ vira peça de teatro em São Paulo

Última temporada de ‘Veep’ estreia neste fim de semana

A programação terá com DJs internacionais (Alesso, Tropkillaz) e nacionais (Vintage Culture, Cat Dealers).

A venda geral para o festival abre no dia 11/4, às 19h, no site Ingresso.com. As entradas para cada dia vão custar R$ 525.

Confira o line-up: