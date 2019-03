Grey's Anatomy: 15ª temporada acaba de mostrar uma das cenas mais fortes e emocionantes da série

O episódio de “Grey's Anatomy” exibido ontem nos Estados Unidos atendeu às expectativas dos fãs que estavam ansiosos para ver aquele que foi chamado de “o capítulo mais poderoso” da série pela showrunner Krista Vernoff.

Este texto contém spoilers da décima quinta temporada!

Após todos os acontecimentos impactantes (que contamos neste texto), “Silent All These Years” ganhou uma das cenas mais emocionantes da temporada e manifestou o poder do amor e apoio entre mulheres.

O “gancho” para o momento marcante foi Abby, uma paciente que chega ao Grey Sloan Memorial após sobreviver a um estupro. Ela se torna paciente de Jo (Camilla Luddington) no mesmo dia em que a médica descobre um passado doloroso.

Na cena, a vítima é encaminhada para uma cirurgia e ao passar pelo corredor se depara com as mulheres do hospital reunidas, demonstrando seu apoio a cada passo do caminho.

Reprodução / ABC

Em entrevista ao Cosmopolitan, Camilla confessou que a produção chamou o ato de “muro das mulheres” e falou sobre a importância dele.

“Muitos sobreviventes sentem que sua dignidade lhes foi tirada após um ataque; uma parte dos cuidados compassivos é ajudar o sobrevivente a restaurar seu senso de poder. (…) As pessoas que se alinham no corredor parecerão diferentes para cada sobrevivente de violência sexual, mas o apoio e a solidariedade são os mesmos”, mencionou.

Confira o vídeo: