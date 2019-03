Netflix: Os filmes de terror que saem do catálogo em abril

Uma nova temporada de novidades irá chegar em abril na Netflix, mas alguns clássicos também irão se despedir do catálogo.

Confira a lista:

Caso 39

Assistente social idealista luta para salvar uma adolescente das mãos de seus pais abusivos. No entanto, a mulher descobre mais tarde que a garota não é tão inocente quanto parece e a situação é mais pergiosa do que ela jamais poderia imaginar.

Deixe-me entrar

Na trama, o menino de 12 anos Owen é zoado sempre pelos garotos de escola e negligenciado por seus pais em vias de se divorciar. Owen passa os seus dias planejando a vingança e as suas noites espiando o que acontece nos outros apartamentos da vizinhança. É aí que conhece uma nova vizinha, Abby , menina que mora com seu silencioso pai e que mudará a vida de Owen.

Como eu Morro

Quando um grupo de estudantes universitários se tornam parte de um estudo fármaco experimental, um efeito colateral inesperado lhes dá premonições terríveis sobre seus próprios assassinatos… que começam a se tornar realidade. À medida que se esforçam para ser mais espertos e passar a perna na morte, eles percebem que o assassino está entre eles e compartilha a sua capacidade de ver o futuro – só ele parece estar sempre um passo à frente em sua corrida para sobreviver.

Mama

Quando o pai de Victoria e Lilly mata a mãe das garotas, as crianças fogem assustadas para uma floresta. Durante cinco anos, ninguém tem notícia do paradeiro delas, até o dia em que elas reaparecerem, sem explicarem como sobreviveram sozinhas.

A Seita

Em 1985, 47 membros da seita Véu Do Céu cometem suicídio, e apenas uma menina de cinco anos sobrevive. Depois de anos, uma equipe de filmagens liderada por Maggie e a sobrevivente voltam ao local onde tudo aconteceu. Logo eles percebem que há algo muito estranho e perturbador por lá.

Possessão

Uma jovem compra uma velha caixa em um estaleiro, sem saber que na verdade se esconde dentro dela um antigo espírito malicioso cheio de vingança.

O Albergue

Paxton e Josh são dois mochileiros universitários americanos, que decidem viajar pela Europa em busca de experiências que entorpeçam os sentidos e a memória. Durante a viagem conhecem Oli, um islandês que passa a acompanhá-los. Seduzidos pelos relatos de outro viajante, decidem ir a um albergue particular em uma cidade desconhecida da Eslováquia que é descrita como uma verdadeira nirvana. Empolgados com as novas experiências que vivenciam, logo descobrem que nem tudo na cidade é a maravilha que aparenta ser.

Don't Blink

Dez pessoas chegam a uma estância de montanha isolada e encontram o local completamente deserto. Sem gás para a viagem de volta, os visitantes são obrigados a ficar e investigar o mistério que circunda o hotel abandonado.