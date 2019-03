Site expõe gastos peculiares de Nicolas Cage; uma mansão assombrada, um crânio de dinossauro e mais

Nicolas Cage é um dos maiores nomes de Hollywood na atualidade. Aos 55 anos, o ator e produtor norte-americano carrega mais de 40 longas em seu currículo, incluindo um Oscar de Melhor Ator.

Desde o início de sua carreira, o ator acumulou uma fortuna milionária – apesar de problemas com a receita americana em 2010, em que ele acabou devendo quase 14 milhões de dólares.

Nesta sexta-feira (29), a revista californiana People publicou em seu site uma lista com gastos um tanto fora do comum feitos pelo ator. Confira alguns itens:

Uma revista em quadrinhos do Super Homem

Cage pagou cerca de 150 mil dólares no primeiro exemplar de uma história em quadrinhos do Homem de Aço em 1997. Em 2000, a revista foi roubada, e vendida onze anos depois por 2 milhões de dólares.

Duas ilhas nas Bahamas

Em 2006, o artista comprou o território de ilhas privativas por cerca de US$3 milhões.

Um crânio de dinossauro

O ator não esconde sua paixão por História, e ele a provou em 2007 quando comprou um crânio de Tarbossauro por US$276 mil dólares. Quem mais estava presente no leilão? Leonardo DiCaprio.

A história não acaba por aí: posteriormente, foi descoberto que o artefato havia sido roubado. Em 2015, ele foi devolvido ao governo da Mongólia, seu "dono" original.

Uma casa mal assombrada

Não contente com possuir cerca de 14 casas ao redor do mundo, a celebridade comprou uma mansão em Nova Orleans, EUA, em 2007. Ela custou US$3.4 milhões – e é conhecida por ser uma das casas com maior atividade paranormal do país.

Duas cobras e um polvo de estimação

Você acha seu animalzinho exótico? Cage foi além e adquiriu duas cobras (chamadas Moby e Sheba) por US$276 mil, e um polvo por US$150 mil.