Exposição destaca trajetória do escultor Ernesto Neto

A Pinacoteca recebe, a partir deste sábado (30), sua primeira exposição individual do escultor Ernesto Neto.

“Sopro” reúne cerca de 60 obras, incluindo uma série de ações a serem desenvolvidas no octógono do museu, criadas a partir do diálogo dele com comunidade indígena Huni Kuin, do Acre.

Ao longo de 40 anos de carreira, Neto vem defendendo a centralidade do corpo em seus trabalhos, que instigam o visitante a explorar o espaço no qual se inserem e sua relação com as demais pessoas ao redor. Além disso, o artista discute ainda a importância do corpo para a dimensão espiritual.