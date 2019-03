Esqueça o Brexit: há um bebê da realeza britânica a caminho

Para os britânicos cansados ​​das intermináveis ​​reviravoltas relacionadas à separação entre o país e a União Europeia, o iminente nascimento do primeiro filho do príncipe Harry e de sua mulher norte-americana, Meghan, deve proporcionar algum alívio sutil.

Mesmo que a criança seja apenas a sétima na linha sucessória do trono britânico, o interesse no duque e na duquesa de Sussex, como Harry e Meghan são oficialmente conhecidos, é tão grande que o nascimento está a caminho de virar manchete em todo o mundo.

“Vai haver um enorme interesse no bebê de Harry e Meghan”, disse Ingrid Seward, editora da revista Majesty. “É outro potencial neto para Diana, é a mistura de Harry e Meghan e faz menos de um ano desde que eles se casaram, então o interesse será enorme.”

Há muito tempo existe fascínio pela família real britânica, particularmente nos Estados Unidos, e os membros mais jovens da realeza, como Harry, de 34 anos, seu irmão mais velho, William, de 36, e suas esposas são regularmente saudados por grandes multidões e festejados como estrelas de cinema.

Estima-se que cerca de 2 bilhões de pessoas tenham visto o casamento de William com sua mulher, Kate, em 2011, e milhões de espectadores sintonizaram para ver o casamento de Harry com a atriz norte-americana Meghan no Castelo de Windsor, em maio passado.

A união, reunindo realeza e celebridade, provou ser uma combinação irresistível para a mídia mundial.

“Eu acho que as pessoas realmente se apaixonaram por sua história de amor”, disse Laura Hills, assistente de edição da OK! Magazine.

“O conto de fadas… do príncipe se apaixonando pela atriz norte-americana e meio que pela parte de Hollywood em sua vida, o fato de ela estar em uma série na Netflix e agora… ela participa de noivados reais, então eu acho que definitivamente cria um interesse mais amplo.”

Durante um evento em janeiro, Meghan, de 37 anos, revelou que estava grávida de seis meses, e não se espera que ela compareça a novos compromissos oficiais antes do nascimento.

“É tudo muito emocionante”, disse Rosie O’Dea, de 25 anos, enquanto atravessava a ponte de Westminster, perto do Parlamento. “Isso está mostrando que a família real é um pouco mais progressista do que se pensava antes, com Meghan sendo dos Estados Unidos e um bebê birracial e tudo mais, e isso é brilhante.”

“Você sabe que eles meio que precisam mostrar que estão seguindo os tempos também”, acrescentou.