'A burguesia hoje aplaude Anitta, mas ela sabe de onde veio', diz Leo Dias

O jornalista Leo Dias se prepara para o lançamento do livro Furacão Anitta, a biografia não autorizada da cantora. Com 50 mil tiragens iniciais, ele promete contar detalhes da vida e carreira de Larissa de Macedo Machado, o verdadeiro nome de Anitta.

Convidado do Melhor da Tarde desta sexta-feira, 29, o jornalista conversou nos bastidores com o Portal da Band, e contou que não sabe qual a expectativa de Anitta para o lançamento do livro. Ele enviou 20 cópias para a cantora, que completa 26 anos neste sábado, 30, e revelou que jamais escreveria a biografia de alguém que não admirasse: “Ela é uma artista admirável, veio de baixo, do subúrbio do Rio de Janeiro. Se ela não tivesse uma história digna de um livro, eu não escreveria nem um gibi sobre.”

Depois que uma cópia do livro foi vazada na internet, segundo Leo, amigos e pessoas próximas de Anitta já começaram a cobrá-la por causa de episódios polêmicos relatados. Embora tenha dado entrevistas para o autor, a cantora não teve acesso ao conteúdo que Leo Dias apurou. “Ela não podia brigar comigo nem ser contra o trabalho da imprensa”, frisou o jornalista.

Leo Dias revelou que consta no livro a história do “grande amor da vida” de Anitta. A cantora teria tido um relacionamento de sete anos com Daniel Trovejani e levou um “chute na bunda”. Mas, como conta o autor, o amor dela é tão grande, que acabou chamando o rapaz para ser seu sócio em sua empresa, a Rodamoinho.

Com a publicação, Leo espera alcançar o grande público: “Quero que esse livro faça com que a classe C, que nunca pisou numa livraria, que acha que não tem condição ou intelecto para ler, compre e aproveite”.

“Eu não quero fazer desse um livro para a burguesia, a Anitta não é uma artista da burguesia. A burguesia hoje aplaude ela, mas ela sabe exatamente de onde veio. E é de onde ela veio que eu quero levar esse livro”, comentou.

Fama e polêmicas

Com quase 3 milhões de seguidores no Instagram, programa de TV e agora escritor de livro, Leo Dias sempre trabalhou revelando detalhes e fofocas das celebridades, acabou se tornando uma delas.

Com o lema de “cobrar o preço da fama” dos artistas, o jornalista também passou a ser impactado por polêmicas, principalmente sobre sua dependência química: “Eu era a pedra e virei vidraça. Eu tacava a pedra nas pessoas e agora meu telhado virou de vidro. Eu estou limpo, lúcido, sóbrio e são desde janeiro, quando tive a última recaída. Mas é o preço.”

Sobre o caso envolvendo Bruna Marquezine, Neymar e a própria Anitta durante o Carnaval, Leo Dias descreveu como “um grande show que estava acontecendo na Marquês de Sapucaí, cena de filme”. Para ele, a atriz pediu a exposição, e tudo que aconteceu era o preço a ser pago.

“Minha relação com os famosos é profissional. Uns me amam, outros odeiam, uns respeitam, outros não. Hoje eu acho que as pessoas me respeitam muito mais. Está tudo no contracheque. Quando eu decidir não ser mais famoso, é só sair de cena. Eu só preciso juntar um dinheiro”, finalizou.