Após quatro dias casado, Nicolas Cage pede anulação de matrimônio

Parece que não foi da quarta vez. Nicolas Cage pediu a anulação do seu casamento com a maquiadora Erika Koike quatro dias depois da cerimônia.

De acordo com o TMZ, o ator se casou no último sábado (23) e na quarta-feira (27) fez a solicitação do fim do casamento na Justiça em Las Vegas. Segundo o tribunal, caso o artista não consiga a anulação ele vai pedir o divórcio.

Nesta semana um vídeo de Cage e Koike no cartório circulou nas redes sociais. Na filmagem, ele reclamava que a maquiadora iria tirar todo o dinheiro dele.

O ator de 55 anos já foi casado outras três vezes, com as atrizes Patricia Arquette e Alice Kim e a cantora Lisa Marie Presley.