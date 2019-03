Game of Thrones: adesivo de parede transforma sua privada no Trono de Ferro

Você não precisa esperar até abril para sentir-se em Game of Thrones! Uma vendedora no site norte-americano Etsy criou um adesivo super criativo para os fãs mais bem-humorados da série.

Criado pela WorldFactoryDesign, o desenho traz a silhueta característica do Trono de Ferro, a cadeira mais cobiçada de Westeros, incluindo as espadas que o adornam. Segundo a loja, você pode colocá-lo na maioria das superfícies lisas – porém o adesivo foi pensado para ser grudado acima de um vaso sanitário.

É a velha metáfora de "sentar-se no trono" levada a outro nível!

O adesivo é produzido em diversas cores, como prata, bronze, ouro, preto, e tons mais fantasiosos como roxo, verde e vermelho.

A vendedora ainda permite envios para o Brasil. No entanto, o preço pode ser tão surpreendente quanto as reviravoltas da trama: o adesivo sai por, no mínimo, R$115,89. A isso, soma-se o frete dos Estados Unidos para o Brasil, que acrescenta mais R$103,68.

Seja na série ou na vida real, não é fácil conquistar o Trono de Ferro!