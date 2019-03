VÍDEO: MC Mirella promete ajudar pedreiro agredido por furtar comida

View this post on Instagram

ATUALIZAÇÃO SOBRE O CASO DE HOJE Bom estou postando este vídeo no Feed para informar a todos vocês que estou parando tudo e indo de encontro a ele! Quero agradecer a Flávia que me ajudou a entrar em contato com ele e como vocês me pediram eu estou informando vocês ok? Espero que não levem isso de outra maneira… está sendo de coração e todos que quiserem ajudar, amigos e artistas me mandem mensagens! Que humilhação foi essa que ele passou por estar passando fome 😢 Estou fazendo o que está dentro do meu alcance e quero contar com todos vocês, porque com vocês podemos fazer muito mais por esse senhor! Que Deus abençoe vocês todos que se não fosse vocês eu não teria condições de ajudá-lo 🙏🏻 Obrigada e boa noite!