A história por trás da criatura do novo terror produzido por Guillermo del Toro; 'Scary Stories To Tell In The Dark'

Com estreia marcada para nove de agosto nos cinemas,"Scary Stories To Tell In The Dark" ganhou mais um poster assustador divulgado pela CBS.

O filme dirigido por André Øvredal (A autópsia de Jane Doe) e produzido por Guillermo del Toro é uma das produções de terror mais esperadas de 2019. Baseado nas ilustrações de Stephen Gammell para os três livros de Alvin Schwartz, a história irá apresentar contos com monstros sobrenaturais que beiram o horror.

Confira a história da criatura apresentada na imagem divulgada:

Reprodução / CBS

"The Dream"

Esta figura aparece em um pesadelo da personagem Lexi Morgan e é descrita como "uma mulher com um rosto pálido, longos olhos negros e cabelos escuros". No filme, a "Senhora pálida" acaba aparecendo no sonho e na vida real de Lexi.

Confira mais imagens:

