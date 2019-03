Lady Gaga, 33 anos: Google revela músicas preferidas dos brasileiros

Nesta quinta-feira, 28 de março, a cantora Lady Gaga completa 33 anos em uma grande fase, coroada pelo Oscar de melhor música com "Shallow", tema de "Nasce uma Estrela" e Grammy. Em 2019, completa-se também dez anos de lançamento de The Fame Monster, que lhe tornou conhecida fora dos circuitos alternativos dos festivais americanos.

O Google e o YouTube separaram alguns números relacionados à cantora no Brasil.

Principais músicas de Lady Gaga a partir das buscas no Google, no Brasil desde 2009, ano de lançamento de The Fame Monster:

"Judas" "Alejandro" "Bad Romance" "Paparazzi" "You and I" "Telephone" "Applause" "Poker Face" "Monster" "Artpop"

Entre 2018 e 2019, as músicas da cantora foram tocadas 172 milhões de vezes no país. São Paulo é a cidade que mais deu mais audiência para a Mother Monster, com 21 milhões de visualizações. Os cariocas ficaram em segundo, com 9 milhões. Fortaleza é a terceira cidade onde houve mais visualizações: 5 milhões.

"Shallow", claro, foi o vídeo mais assistido.

Veja o top 5 no YouTube:

1 – Lady Gaga e Bradley Cooper – Shallow (A Star Is Born) -44. 3 milhões de visualizações

2 – Lady Gaga – Bad Romance – 15,1 milhões de visualizações

3 – Lady Gaga – Poker Face – 12,5 milhões de visualizações

4 – Lady Gaga – Million Reasons – 9,88 milhões de visualizações

5 – Lady Gaga – Always Remember Us This Way – 8,35 milhões de visualizações