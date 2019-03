Grupo BTS é capa da revista Entertainment Weekly e revela detalhes sobre novo álbum

O grupo sul-coreano BTS é capa do mês de abril da revista americana Entertainment Weekly. O material foi divulgado nesta quinta-feira (28).

Os jovens RM, Jimin, Jungkook, Jin, V, Suga e J-Hope falaram sobre o novo álbum “Map Of the Soul: Persona”, influências musicais e sobre conquistas da boy band de k-pop.

K-pop superstars #BTS took America by storm in 2018. Now they’re ready for a victory lap. Here’s your exclusive look inside their world: https://t.co/eYWevPrXrM Story by @Leahbats pic.twitter.com/uGDkdK5Cwp

— Entertainment Weekly (@EW) March 28, 2019