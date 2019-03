Cinesesc exibe filmes do Festival de Cinema de Tiradentes

Pela sétima vez, o principal ponto de encontro do cinema autoral nacional prepara uma degustação do que teve melhor para os paulistanos.

Desta quinta-feira (28) até o dia 3 de abril, o Cinesesc (r. Augusta, 2.075, Cerqueira César, tel.: 3087-0500) abriga uma seleção de 34 filmes exibidos e premiados no 22º Festival de Tiradentes, ocorrido em janeiro na cidade mineira.

Com forte preocupação crítica, o evento faz questão de dar a mesma importância das sessões aos dez bate-papos que serão realizados com diretores, tudo inspirado pela temática “Corpos Adiante” que norteia esta edição.

Gratuita, a abertura acontece nesta quinta, às 20h, com a exibição do goiano “Vermelha”, de Getúlio Ribeiro, que venceu a principal mostra do Festival de Tiradentes. As demais sessões têm ingresso a R$ 12. Veja a programação no site da mostra.