Levando cultura pop e geek para o Capão, PerifaCon estreia com mais de 4 mil visitantes

A PerifaCon, também conhecida como Comic Con das favelas, foi realizada no último domingo, 24, e recebeu mais de quatro mil pessoas em sua primeira edição.

Levando o mundo pop, nerd e geek para o Capão Redondo, na zona sul de São Paulo, o evento foi realizado por meio de um financiamento coletivo no fim de 2018, e a popularidade surpreendeu os organizadores.

"Nossa expectativa era de aproximadamente três mil pessoas. No dia do evento, a fila na entrada já dava indícios de um sucesso além do esperado", afirma Luíze Tavares, produtora da PerifaCon.

Com 230 palestrantes da cena pop e periférica, 44 expositores e 14 lojas com trabalhos a preços acessíveis, como a Companhia das Letras, os organizadores acreditam que a ideia inédita "mostrou ser uma demanda para as regiões afastadas do centro de São Paulo.

Em entrevista ao E+, Luíze explicou a importância social do evento e como ele vai na contramão dos altos custos da Comic Con Experience (CCXP). "Dos sete organizadores, todos são da periferia e apenas um foi à Comic Con, porque conseguiu juntar dinheiro. É uma cultura de alto custo", disse.