Belo faz show no Rancho do Serjão, em São Bernardo do Campo

O Rancho do Serjão, em São Bernardo, recebe uma noite de samba e pagode. O cantor Belo faz show nesta quinta-feira (28), com abertura do Nego Branco, a partir das 22h.

Leia mais:

‘Ativistas dos direitos dos animais vão amar’, diz Danny DeVito sobre live-action de ‘Dumbo’

Cinesesc exibe filmes do Festival de Cinema de Tiradentes

Completando 25 anos de carreira neste ano, Belo coleciona sucessos. Desde 2000, foram 16 álbuns – entre trabalhos de estúdio, ao vivo e compilações – e quatro DVDs lançados. Seu último disco é “De Alma Aberta”, do ano passado.

Após dois anos e meio como um dos intérpretes do Exaltasamba, o cantor Nego Branco saiu do grupo de pagode para retomar a carreira solo, em junho do ano passado. Seu single mais recente é “Por Enquanto”.

Os ingressos para o show podem ser comprados o site da Ticket 360. A classificação indicativa é de 18 anos.