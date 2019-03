Banda alemã Rammstein causa revolta ao surgir em vídeo como prisioneiros de campo nazista

A banda alemã de hard rock Rammstein gerou revolta de grupos judeus e políticos com um vídeo de divulgação de seu novo disco no qual integrantes da banda aparecem vestidos como prisioneiros de um campo de concentração.

No curto vídeo, disponível na internet, eles surgem vestidos com os uniformes listrados dos prisioneiros de campos de concentração e com nós de forca ao redor do pescoço.

“Com este vídeo, a banda passou dos limites”, disse Charlotte Knobloch, sobrevivente do Holocausto e ex-presidente do Conselho Central de Judeus da Alemanha, ao jornal Bild.

“A instrumentalização e a banalização do Holocausto, como mostradas nas imagens, é irresponsável”.

O comissário antissemitismo do governo, Felix Klein, disse que, se o vídeo só pretendia vender discos, “acho que é uma exploração de mau gosto da liberdade artística”.

O Rammstein tem um histórico de polêmicas.

Desde que surgiu em Berlim, em 1995, a banda coleciona controvérsias em seus álbuns, que tratam de temas como sadomasoquismo, homossexualidade, incesto, abuso, necrofilia, piromania, canibalismo e violência sexual.

Em 2009, o governo proibiu a exibição pública do disco de grande sucesso “Liebe ist Fuer Alle Da” (“O Amor É Para Todos”) do Rammstein por causa de suas imagens sadomasoquistas.