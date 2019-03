Anna Faris diz que quer celebrar casamento de Chris Pratt e filha de Schwarzenegger

A atriz Anna Faris afirmou que deseja oficializar a união entre Chris Pratt e Katherine Schwarzenegger, filha do astro Arnold Schwarzenegger. Em entrevista ao portal Mirror Online, a protagonista de "Mom" deixou claro que não tem motivos para não desejar o sucesso do casamento do ex-esposo.

"Ele me ligou dizendo 'Então, eu vou pedir a Katherine em casamento. Eu só queria te dar um aviso'. E eu fiquei tipo, 'Isso é incrível!'. Então eu disse a ele que eu era habilitada legalmente para oficializar casamentos", declarou.

Chris Pratt e Anna Faris se casaram em 2009, mas se separaram por "diferenças irreconciliáveis". O processo de divórcio foi finalizado em outubro de 2018. Desde então, eles seguem amigos e vivem torcendo pela felicidade um do outro, como demonstram nas redes sociais.

"Sob todas as circunstâncias da separação, acho que somos muito bons e respeitosos um com o outro, e acho que há muita bondade e amor. E eu sei que queremos chegar a esse objetivo final, e eu sei que isso soa brega e otimista, mas é o que eu quero", afirmou Faris.