Angelina Jolie pode integrar elenco de filme da Marvel

Após Jake Gyllenhaal ser contratado para integrar o elenco de "Homem-Aranha: Longe de Casa", outro grande nome pode se juntar à Marvel no pós-"Vingadores: Ultimato". Segundo o Dealine, Angelina Jolie conversa com o estúdio para um possível papel em "Os Eternos".

Nem a empresa da Disney nem a atriz se manifestaram sobre as negociações. Pouco se sabe sobre o filme da equipe clássica, que surgiu nos quadrinhos em 1976 e deve ser um dos pilares da Marvel depois do encerramento do arco de Thanos (Josh Brolin). O personagem é, inclusive, filho de dois Eternos nos gibis.

Leia mais:

Lady Gaga, 33 anos: Google revela músicas preferidas dos brasileiros

‘Ativistas dos direitos dos animais vão amar’, diz Danny DeVito sobre live-action de ‘Dumbo’

Apesar disso, a diretora e os roteiristas do longa-metragem estão confirmados. Chloé Zhao fica na direção, enquanto Matthew e Ryan Firpo são os responsáveis pelo texto.

Depois de "Ultimato", produções como as sequências de "Pantera Negra" e "Doutor Estranho" também já foram garantidas.