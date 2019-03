You: Mais um ator de série que fez sucesso na Netflix é confirmado para a segunda temporada

A série “You” foi um dos primeiros êxitos da Netflix em 2019 e a sua segunda temporada já foi confirmada! Além de Penn Badgley (Joe Goldberg) e sua nova vítima Victoria Pedretti (Love Quinn), o ator Charlie Barnett entrará na história como Gabe.

Assim como Victoria que deu um show em “A Maldição da Residência Hill”, Barnett já não é novato na Netflix e encantou como o personagem Alan em “Boneca Russa”, uma produção da Netflix também deste ano que recebeu críticas muito positivas.

Reprodução / Netflix

Ainda não foram divulgados muitos detalhes da segunda temporada de “You”, mas já sabemos que a vítima da vez é Love Quinn, uma aspirante a chef que trabalha como gerente de produtos em uma mercearia.

Diferente de Beck, Quinn não estará interessada no mundo das redes sociais, mas também leva uma vida interessante. Ela tem uma dor profunda causada por um acontecimento e, quando conhece Joe Goldberg, acaba compartilhando isso com ele.

De acordo com o perfil revelado pela criadora, assim como seu nome, Love Quinn será uma jovem muito sexy, com um olhar despreocupado que vem do fato dela ser ela mesma todos os dias, amando aquilo que faz.

A data de estreia da segunda temporada da série ainda não foi oficializada!