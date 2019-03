Netflix: 8 filmes clássicos que deixarão o catálogo em abril

Uma nova temporada de novidades irá chegar em abril na Netflix, mas alguns clássicos também irão se despedir do catálogo.

Confira a lista:

Forrest Gump

Quarenta anos da história dos Estados Unidos, vistos pelos olhos de rapaz com QI abaixo da média que, por obra do acaso, consegue participar de momentos cruciais, como a Guerra do Vietnã e Watergate.

O Grinch

Um Grinch que odeia o Natal resolve criar um plano para impedir que os habitantes da pequena cidade de Quemlândia possam comemorar a data festiva. Para tanto, na véspera do grande dia, o Grinch resolve invadir as casas das pessoas e furtivamente roubar delas tudo o que esteja relacionado ao Natal.

De volta à Lagoa Azul

Em virtude da cólera, uma viúva é deixada em um barco com um marinheiro e dois bebês: Lilli, sua filha, e Richard, filho de Emmeline, que tinha sido resgatado há poucos dias de um barco à deriva, onde seus pais foram encontrados mortos. Os dois crescem na ilha e aprendem a cuidar um do outro após a morte da viúva. Quando se tornam jovens, se apaixonam e "casam". Mas, a chegada de um navio põe em risco a vida dos dois e os fazem questionar se querem ou não voltar para a civilização.

Onde os fracos não tem vez

Texas, década de 80. Um traficante de drogas é encontrado no deserto por um caçador pouco esperto, Llewelyn Moss, que pega uma valise cheia de dinheiro mesmo sabendo que em breve alguém irá procurá-lo devido a isso. Logo Anton Chigurh, um assassino psicótico sem senso de humor e piedade, é enviado em seu encalço. Porém para alcançar Moss ele precisará passar pelo xerife local, Ed Tom Bell.

O Golpista do Ano

Steven Russell um homem que tem uma vida feliz ao lado de sua mulher. Mas quando ele sobrevive a um grave acidente de carro, sua vida muda para sempre. Steven assume que é gay e decide aproveitar tudo o que a vida pode lhe oferecer de melhor, nem que para isso tenha que dar alguns golpes.

A Casa de Vidro

Após a morte dos pais em um acidente de carro, dois irmãos vão morar com seus novos pais adotivos. Porém, com o passar do tempo, os irmãos acham que seus "pais" já procuravam adotá-los antes mesmo da morte dos pais verdadeiros, de olho nos quatro milhões de dólares que eles possuem em forma de ações.

Anaconda

Grupo entra na Floresta Amazônica com o objetivo de fazer um documentário sobre uma tribo indígena e, durante a jornada, conhecem Paul Sarone, um insano caçador que deseja capturar viva uma anaconda, uma cobra que pode atingir doze metros de comprimento.

A Escolha de Sofia

Em 1947 Stingo, um jovem aspirante a escritor vindo do sul, vai morar no Brooklyn na casa de Yetta Zimmerman , que alugava quartos. Lá conhece Sofia Zawistowska, sua vizinha do andar de cima, que é polonesa e fora prisioneira em um campo de concentração e Nathan Landau, seu namorado, um carismático judeu dono de um temperamento totalmente instável. Em pouco tempo tornam-se amigos, sendo que Stingo não tem a menor idéia dos segredos que Sofia esconde nem da insanidade de Nathan.