Filmes feitos sem verba pública são alvo de mostra grátis

A 18ª Mostra do Filme Livre abre nesta quarta-feira (27) com homenagem ao mineiro Sylvio Lanna, diretor de “Sagrada Família” (1970), um marco do cinema marginal brasileiro.

O evento acontece às 19h30, no CCBB (r. Álvares Penteado, 112, Centro, tel.: 3113-3651), que sedia até 22/4 a exibição dos 155 filmes selecionados pela mostra, sempre em sessões gratuitas.

Estão programadas ainda homenagens a Geneton Moraes Neto e Julio Bressane. Veja a programação no site Mostra Livre.