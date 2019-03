Keanu Reeves distrai passageiros de avião após pouso forçado nos Estados Unidos

Keanu Reeves mais uma vez demonstrou a sua simpatia habitual fora das telas. Um voo nos Estados Unidos fez um pouso de emergência, onde o ator, presente no avião, distraiu os outros passageiros do susto.

A aeronave teve pousar em Bakersfield, na Califórnia. Além de entreter as pessoas com informações sobre a cidade, o intérprete de John Wick chegou a cantar música country, típica do local, com os envolvidos.

Além disso, Reeves ajudou todos na saída do aeroporto e partiu com cinco outros passageiros em uma van até Los Angeles. Algumas pessoas registraram nas redes sociais os momentos com o ator.

Veja um vídeo da situação feito por um internauta:

keanu got stranded somewhere in california and had to take a bus instead of a plane and some guy filmed the entire experience and i am BEGGING yall to watch this pic.twitter.com/I1TmLOEYiK

