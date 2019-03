Saxofonista Kamasi Washington apresenta o álbum ‘Heaven and Earth’ em show único

Um dos nomes mais aclamados do jazz na atualidade, o saxofonista Kamasi Washington chega a São Paulo nesta quarta-feira (27) com a turnê “Heaven and Earth”, baseada em seu disco homônimo, lançado em 2018.

Junto a sua banda, o músico californiano de 38 anos interpreta canções como “Fists of Fury” e “The Space Travelers Lullaby” – destaques desse álbum, eleito pelo jornal inglês The Guardian como um dos 50 melhores do ano.

Repleto de referências à música negra – do afrobeat ao hip-hop –, além de gêneros como reggae, soul e gospel, o disco contou com grandes parcerias, como as firmadas com Stephen “Thundercat” Bruner e Terrace Martin.

Após tocar com nomes como Herbie Hancock, Lauryn Hill, Snoop Dogg e Kendrick Lamar, Washington lançou seu primeiro disco, “The Epic”, em 2015 e obteve rápida consagração internacional.

Esta é a segunda turnê dele pelo Brasil.

Serviço

Na Audio (av. Francisco Matarazzo, 694, Água Branca, tel.: 3862-8279). Qui., às 21h. De R$ 120 a R$ 280.