Pré-venda para show extra de Sandy e Junior esgota ingressos em 1h30; fila no Pacaembu teve confusão

Anos após se separarem, a dupla Sandy & Junior lançou uma turnê comemorativa de 30 anos de sua primeira apresentação na TV. A busca foi tão grande, que em poucas horas os ingressos se esgotaram em todo o país. Por isso, os artistas abriram duas datas extras para São Paulo e Rio de Janeiro. Mesmo assim, parte das entradas já acabaram.

Para esta quarta-feira (27), a pré-venda para os shows extras vendeu ingressos exclusivamente para clientes do cartão Elo. Contudo, eles acabaram em cerca de 1h30, tanto pelo site da Ingresso Rápido quanto presencialmente nas bilheterias físicas.

Na capital paulista, o estádio do Pacaembu teve confusão durante a madrugada. No momento em que as grades começaram a ser organizadas para a formação da fila, algumas pessoas tentaram fura-la, pulando a grade. A polícia precisou ser acionada.

Muitos fãs reclamaram, mais uma vez, da atuação de cambistas nos pontos físicos de venda. O mesmo já tinha ocorrido na semana passada.

Sandy & Junior se apresenta em São Paulo nos dias 24 e 25 de agosto, no Allianz Parque. Para o dia 24, não há mais ingressos; o dia seguinte terá as entradas vendidas para o público geral nesta sexta-feira (28), a partir da meia-noite online e às 10h nos pontos físicos.

Confira os preços:

Cadeira superior: R$ 190 (inteira) / R$ 95 (meia)

Pista: R$ 220 (inteira) / R$ 110 (meia)

Cadeira inferior: R$ 280 (inteira) / R$ 140 (meia)

Pista premium: R$ 460 (inteira) / R$ 230 (meia)

Os ingressos podem ser adquiridos no site da Ingresso Rápido.