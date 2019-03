Moves like Jagger: namorada de vocalista cria espetáculo russo de balé inspirado nos Stones

Um balé com músicas dos Rolling Stones e coreografado pela bailarina namorada do vocalista Mick Jagger estreiou na Rússia.

O espetáculo de 8 minutos “Porte Rouge”, inspirado pelos movimentos peculiares de dança do cantor britânico, encantou uma multidão no famoso teatro Mariinsky, em São Petersburgo, na noite de terça-feira.

A parceira de Jagger, Melanie Hamrick, uma dançarina dos Estados Unidos, planejou a produção com as faixas clássicas dos Stones “Paint it Black”, “Sympathy for the Devil” e “She’s a Rainbow”.

“Eu tentei incorporar essa sensação do amor pela dança e do divertimento quando ele está se apresentando”, disse Hamrick.

“Ele tem uma maneira única de se mover, um jeito muito fácil de se mover, então eu tentei capturar a essência disso.”

Jagger, agora com 75 anos, fez a curadoria da música e ajudou a reduzir a lista de músicas a partir dos sucessos dos Stones.

“Muito impressionante, é interessante ver as músicas que todos conhecemos nesse estilo. A coreografia é original, então foi muito legal, eu acho”, disse o espectador e dançarino Nicolas Mackay.