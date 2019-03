Desembargador se desculpa após repercussão de vídeo ao lado de Leonardo em que ofende juízas

O desembargador Jaime Machado Júnior, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, divulgou nota em que se desculpa pelo teor de um vídeo que circula desde a última quarta-feira (26) nas redes sociais. "Reconheço que as colocações foram inadequadas, infelizes e que, de fato, acabam por reforçar uma cultura machista que ainda é latente em nossa sociedade. Assumo os meus erros e com eles procuro aprender", disse.

Leia mais:

Laís Bodanzky assume Spcine com promessa de diálogo e transparência

China censura referências homossexuais em filme ‘Bohemian Rhapsody’

No vídeo em questão, ao lado do cantor Leonardo, que fez um show na região, Machado se dirige a juízas pelo nome, como se apresentasse-as ao sertanejo.

"Aline, Mônica, Patricia, Ângela, Karen, minhas amigas juízas, se eu esqueci de alguém… Eu queria apresentar aqui para vocês meu amigo caiobá, também conhecido como Leonardo, que quer mandar um abraço para vocês".

Leonardo tentou mandar uma mensagem e foi interrompido pelo magistrado: "Vamos aí comer vocês". O artista riu e o desembargador ainda continuou: "Ele segura e eu como".

Além de toda a repercussão nas redes sociais, o caso foi repudiado pelo Movimento Nacional de Mulheres do Ministério Público, que divulgou nota. "Num país em que uma mulher é estuprada a cada 10 minutos, é inadmissível o comportamento sexista adotado pelo desembargador, que, ainda que em tom jocoso, expõe as magistradas destinatárias da mensagem como objetos sexuais e banaliza a conduta de violência sexual, atingindo todas as mulheres, reforçando uma cultura machista e misógina que, infelizmente, ainda insiste em violar os direitos mais basilares da população feminina diariamente", diz trecho.

Machado fez ainda um vídeo em que disse que "se eventualmente eu ofendi alguém ou se tiveram alguma outra interpretação, eu peço perdão".

ESCLARECIMENTO – a pedido do Desembargador do TJSC Jaime Machado Jr sobre o vídeo que viralizou no dia de hoje! 👇🏻 pic.twitter.com/0DsnGNnvgB — Cunha (@MiltonCunhaJun1) March 26, 2019

Leia abaixo a nota de Jaime Machado Júnior:

"Na tarde de hoje, fui surpreendido com a veiculação de um vídeo em que apareço ao lado do cantor Leonardo, em um encontro entre amigos, no qual faço comentários dirigidos a algumas colegas magistradas, com as quais possuo laços de amizade já de muitos anos. Inicialmente, quero esclarecer que em nenhum momento tive a intenção de ofender, menosprezar e mesmo agredir as minhas colegas, nem as mulheres em geral.